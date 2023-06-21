Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Федотов сравнил поведение Карраскаля со Скотти Пиппеном

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА в беседе с обозревателем «СЭ» сравнил поведение Хорхе Карраскаля с великом баскетболистом Скотти Пиппеном.

— Если возвращаться к Карраскалю, то на днях он сказал, что его в ЦСКА все устраивает. А устраивает ли сейчас вас? Меняется ли в нем что-то к лучшему?

— Безусловно, меняется. Это видно, у него есть много правильных мыслей. Между нами состоялся разговор относительно его дальнейшего развития. Причем инициатива шла от футболиста.

Мы как раз смотрели мотивационный фильм про Скотти Пиппена. Его еще более великий партнер по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан рассказал интересную историю, что Скотти был неуправляем и получил очередное удаление до конца матча, и в результате они проиграли. «Это было неприемлемо, — говорил Джордан. — Но нужно знать Скотти. Я сидел у себя в номере. Стук. Он входит. Нет, слов извинений не последовало. Он молча, нервно походил по комнате и ушел. Но для меня это означало, что он по-настоящему сожалеет о сделанном. И с этого момента Скотти стал другим, стал командным игроком».

— Карраскаль тоже пришел к вам и, как Пиппен, молча походил по комнате?

— Нет, он все-таки говорил, ха-ха! Если бы у нас не было доверия к футболисту, присутствовали разногласия, то как вы думаете, бил бы он пенальти в финальной серии? Думаю, что на эти весы как раз и было положено все наше взаимодействие, наша уверенность в своих игроках.

— В какой момент он пришел к вам на разговор?

— За полтора месяца до финала, когда уже долго сидел на скамейке. Процесс в итоге сдвинулся, оказалось, что Хорхе на поле может делать все и даже больше. Думаю, что наш диалог стал началом пути к возвращению того Карраскаля, который был в начале сезона. От него был следующий посыл: «Я в команде, буду биться за нее и нацелен на дело».

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Федотов рассказал, как бы отреагировал на предсказание о Кубке и серебре для ЦСКА
Федотов рассказал, кому посвящает победу в Кубке России
Федотов объяснил, что произошло с Карраскалем и ответил, нарушал ли колумбиец режим
Федотов объяснил, как ЦСКА должен доукомплектоваться для борьбы с «Зенитом»
Федотов: «Главная причина пяти чемпионств «Зенита» подряд — Семак»
«Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов объяснил, что произошло с Карраскалем и ответил, нарушал ли колумбиец режим

Федотов рассказал, как бы отреагировал на предсказание о Кубке и серебре для ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости