Федотов сравнил поведение Карраскаля со Скотти Пиппеном

Главный тренер ЦСКА в беседе с обозревателем «СЭ» сравнил поведение Хорхе Карраскаля с великом баскетболистом Скотти Пиппеном.

— Если возвращаться к Карраскалю, то на днях он сказал, что его в ЦСКА все устраивает. А устраивает ли сейчас вас? Меняется ли в нем что-то к лучшему?

— Безусловно, меняется. Это видно, у него есть много правильных мыслей. Между нами состоялся разговор относительно его дальнейшего развития. Причем инициатива шла от футболиста.

Мы как раз смотрели мотивационный фильм про Скотти Пиппена. Его еще более великий партнер по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан рассказал интересную историю, что Скотти был неуправляем и получил очередное удаление до конца матча, и в результате они проиграли. «Это было неприемлемо, — говорил Джордан. — Но нужно знать Скотти. Я сидел у себя в номере. Стук. Он входит. Нет, слов извинений не последовало. Он молча, нервно походил по комнате и ушел. Но для меня это означало, что он по-настоящему сожалеет о сделанном. И с этого момента Скотти стал другим, стал командным игроком».

— Карраскаль тоже пришел к вам и, как Пиппен, молча походил по комнате?

— Нет, он все-таки говорил, ха-ха! Если бы у нас не было доверия к футболисту, присутствовали разногласия, то как вы думаете, бил бы он пенальти в финальной серии? Думаю, что на эти весы как раз и было положено все наше взаимодействие, наша уверенность в своих игроках.

— В какой момент он пришел к вам на разговор?

— За полтора месяца до финала, когда уже долго сидел на скамейке. Процесс в итоге сдвинулся, оказалось, что Хорхе на поле может делать все и даже больше. Думаю, что наш диалог стал началом пути к возвращению того Карраскаля, который был в начале сезона. От него был следующий посыл: «Я в команде, буду биться за нее и нацелен на дело».