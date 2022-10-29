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Сегодня, 22:55

Федотов ушел от ответа на вопрос об игровом времени Адольфо Гайча

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру «Зенита», а также высказался об игре Адольфо Гайча после матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

— Есть игрок, который удивил вам больше всего по этим 15 матчам?

— Думаю, что это еще впереди. Хотелось бы, чтобы все игроки нашей команды нас удивляли в лучшем смысле этого слова, показывали свой максимальный уровень.

— На ваш взгляд, «Зенит» выглядит как команда, которую невозможно на дистанции победить?
— На самом деле, мы все прекрасно знаем, что это хорошо укомплектованная команда. Есть равноценные замены в случае получения травмы кем-то из основного состава. Поэтому мы и говорим о длине скамейки. На длинном этапе это, порой, играет решающую роль.

— Почему Адольфо Гайч получает недостаточно игрового времени? Неужели он хуже даже Антона Заболотного.

— Давайте оставим этот вопрос. Мы работаем и работаем очень хорошо. И Адольфо Гайч трудится на все 5 с плюсом.

— То есть его время придет?

— Будем надеяться, что да.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
2-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Адольфо Гайч
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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