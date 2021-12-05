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Владимир Федотов: «Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов»

21:34
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Хотели доминировать. Только начало матча было скомканным, потому что могли быстро пропустить. В первые минуты не хватало концентрации, но потом взяли себя в руки и забили гол — использовали те зоны, которые давал соперник. Мы создавали, у нас были моменты. Во втором тайме была равная игра. Соперник сыграл классно, наказал нас, но дальше мы доминировали. Мы подавали, простреливали, но этим передачам не хватало точности. Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов.

— Согласны ли вы с тем, что ваша команда проиграла сама себя?

— Я бы не сказал, потому что «Краснодар» — это хорошо укомплектованная команда. Однако мы, имея моменты, мало забиваем. В этом заключается причина неудач в последних матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Краснодар
Голы
Кассьерра, 19 (1:0), Классон, 23 (1:1), Классон, 53 (1:2)
Сочи
Адамов Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Жоаузинью, 68 ) Маргасов Прохин Юсупов (Ангбан, 74 ) Бурмистров (Барсов, 74 ) Нобоа Кассьерра (Попов, 84 )
Краснодар
Сафонов Сорокин Рамирес (Чернов, 60) Петров Крыховяк Ионов (Спаич, 89) Классон Кайо Черников Сперцян (Рейхмен, 90) Ильин (Вилена, 74)
Предупреждения
Прохин 33  -  Рамирес 26, Черников 73, Вилена 79
Удаления
Крыховяк 87
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Чельцов (Москва) Пустовойтова (Москва)

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Данил Алешин все материалы автора
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