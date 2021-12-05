Владимир Федотов: «Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Хотели доминировать. Только начало матча было скомканным, потому что могли быстро пропустить. В первые минуты не хватало концентрации, но потом взяли себя в руки и забили гол — использовали те зоны, которые давал соперник. Мы создавали, у нас были моменты. Во втором тайме была равная игра. Соперник сыграл классно, наказал нас, но дальше мы доминировали. Мы подавали, простреливали, но этим передачам не хватало точности. Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов.

— Согласны ли вы с тем, что ваша команда проиграла сама себя?

— Я бы не сказал, потому что «Краснодар» — это хорошо укомплектованная команда. Однако мы, имея моменты, мало забиваем. В этом заключается причина неудач в последних матчах.