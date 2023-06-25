Супруга хавбека «Сочи» Ангбана родила двойню

Жена полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана родила двойню, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

«Супруга Вити родила двойню! В семье Ангбана появились близнецы — мальчик и девочка. Желаем большого здоровья малышам, маме и поздравляем с самым главным счастьем в жизни», — написано в сообщении клуба.

Ангбан выступает за «Сочи» с лета 2021 года. В составе российского клуба 26-летний ивуариец провел 36 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.