Супруга хавбека «Сочи» Ангбана родила двойню
Жена полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана родила двойню, сообщает пресс-служба сочинского клуба.
«Супруга Вити родила двойню! В семье Ангбана появились близнецы — мальчик и девочка. Желаем большого здоровья малышам, маме и поздравляем с самым главным счастьем в жизни», — написано в сообщении клуба.
Ангбан выступает за «Сочи» с лета 2021 года. В составе российского клуба 26-летний ивуариец провел 36 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.
Источник: ФК «Сочи»
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