Федотов хотел обнять Кокорина и не отпускать его ни в «Спартак», ни в Европу
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что не хотел отпускать в «Спартак» нападающего Александра Кокорина.
«С ним было приятно работать, — цитирует Федотова Sport24. — Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе».
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел девять матчей за «Спартака». В его активе один гол и две результативные передачи. Ранее футболист сообщал, что им интересовались итальянские клубы.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-11-25-glavnyy-trener-sochi-vladimir-fedotov---o-kokorine-zabolotnom-matche-s-detmi-rostova-rossiyskom-futbole
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