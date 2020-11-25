Федотов хотел обнять Кокорина и не отпускать его ни в «Спартак», ни в Европу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что не хотел отпускать в «Спартак» нападающего Александра Кокорина.

«С ним было приятно работать, — цитирует Федотова Sport24. — Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе».

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел девять матчей за «Спартака». В его активе один гол и две результативные передачи. Ранее футболист сообщал, что им интересовались итальянские клубы.