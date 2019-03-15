Федор Смолов: "Не понимаю, как можно носить парадные туфли со спортивными штанами"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.

39. Интервью с Дудем или интервью с Собчак?

– С Собчак! Потому что я в нем участвовал (смеется).

40. На какой вопрос не стоит отвечать правду?

– "Сколько ты зарабатываешь?"

41. Вы когда-нибудь гуглили себя?

– Да. В основном, искал фотографии. Новости про себя не читаю.

42. Вещь или явление, которое вы до сих пор не понимаете?

– Не понимаю, как можно носить парадные туфли со спортивными штанами.

43. Самый необычный подарок на день рождения, который вы получали?

– Звезду на небе. Да-да, есть сертификат, подтверждающий существование звезды имени Федора Смолова.

44. Если не говорить о вашей профессии, какие виды спорта нравятся?

– Хоккей, баскетбол. Смотрю НХЛ – болею за "Чикаго Блэкхокс". Еще персонально переживаю за Илью Ковальчука, мы хорошо знакомы, общаемся.