Федор Смолов: "Не понимаю, как можно носить парадные туфли со спортивными штанами"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.
39. Интервью с Дудем или интервью с Собчак?
– С Собчак! Потому что я в нем участвовал (смеется).
40. На какой вопрос не стоит отвечать правду?
– "Сколько ты зарабатываешь?"
41. Вы когда-нибудь гуглили себя?
– Да. В основном, искал фотографии. Новости про себя не читаю.
42. Вещь или явление, которое вы до сих пор не понимаете?
– Не понимаю, как можно носить парадные туфли со спортивными штанами.
43. Самый необычный подарок на день рождения, который вы получали?
– Звезду на небе. Да-да, есть сертификат, подтверждающий существование звезды имени Федора Смолова.
44. Если не говорить о вашей профессии, какие виды спорта нравятся?
– Хоккей, баскетбол. Смотрю НХЛ – болею за "Чикаго Блэкхокс". Еще персонально переживаю за Илью Ковальчука, мы хорошо знакомы, общаемся.