19:08 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Машина за 15 миллионов? Я столько не зарабатываю. Купил за 12"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" не стал раскрывать подробности своего контракта с "быками". Форвард добавил, что в его соглашении есть пункт о неразглашении.

– Последняя машина, которую купил, – Porsche 911 Turbo S, – сказал Смолов. – 15 миллионов рублей? Я столько не зарабатываю (смеется). Она стоила 12 миллионов рублей. У меня сейчас две машины.

Моя зарплата около двух миллионов евро в год? Это неправда, но у меня в контракте есть пункт о неразглашении. Я не скажу.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Андрей Палыч 1979

Только недавно подумал,что он встал на правильный путь.Второй сезон лидирует в гонке бомбардиров,в тусовках не замечен и т.д.А вот и нет,он такой же чел как и мамай и кокошка.Это поколение лузеров и толку с них не будет.Развращённые большими деньгами,тачками и подругами.Футбол такое не прощает.

21:10 6 декабря

Valdemarson

bond1951 ты разве зарабатываешь ты на ХАЛЯВУ получаешь как нап ты 0 19:51 ____________ А кто там в РФПЛ больше всех забил?

20:09 6 декабря

kerg29

shpasic интересно, как они налоги платят при пункте о неразглашении? Налоги работодатель платит. Он же запрещает разглашать. Сам он знает сколько платить наверное или думаешь Краснодар тоже не в курсе сколько Федя получает ?

19:56 6 декабря

shpasic

интересно, как они налоги платят при пункте о неразглашении?

19:52 6 декабря

bond1951

ты разве зарабатываешь ты на ХАЛЯВУ получаешь как нап ты 0

19:51 6 декабря

pimpin000

Звучит как издевательство. Олигарх блин.

19:48 6 декабря

баламошка

Федька сегодня отжигает)

19:18 6 декабря

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