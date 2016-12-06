Федор Смолов: "Машина за 15 миллионов? Я столько не зарабатываю. Купил за 12"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" не стал раскрывать подробности своего контракта с "быками". Форвард добавил, что в его соглашении есть пункт о неразглашении.
– Последняя машина, которую купил, – Porsche 911 Turbo S, – сказал Смолов. – 15 миллионов рублей? Я столько не зарабатываю (смеется). Она стоила 12 миллионов рублей. У меня сейчас две машины.
Моя зарплата около двух миллионов евро в год? Это неправда, но у меня в контракте есть пункт о неразглашении. Я не скажу.
Андрей Палыч 1979
Только недавно подумал,что он встал на правильный путь.Второй сезон лидирует в гонке бомбардиров,в тусовках не замечен и т.д.А вот и нет,он такой же чел как и мамай и кокошка.Это поколение лузеров и толку с них не будет.Развращённые большими деньгами,тачками и подругами.Футбол такое не прощает.
21:10 6 декабря
Valdemarson
bond1951 ты разве зарабатываешь ты на ХАЛЯВУ получаешь как нап ты 0 19:51 ____________ А кто там в РФПЛ больше всех забил?
20:09 6 декабря
kerg29
shpasic интересно, как они налоги платят при пункте о неразглашении? Налоги работодатель платит. Он же запрещает разглашать. Сам он знает сколько платить наверное или думаешь Краснодар тоже не в курсе сколько Федя получает ?
19:56 6 декабря
shpasic
интересно, как они налоги платят при пункте о неразглашении?
19:52 6 декабря
bond1951
ты разве зарабатываешь ты на ХАЛЯВУ получаешь как нап ты 0
19:51 6 декабря
pimpin000
Звучит как издевательство. Олигарх блин.
19:48 6 декабря
баламошка
Федька сегодня отжигает)
19:18 6 декабря