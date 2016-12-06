Федор Смолов: "Машина за 15 миллионов? Я столько не зарабатываю. Купил за 12"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" не стал раскрывать подробности своего контракта с "быками". Форвард добавил, что в его соглашении есть пункт о неразглашении.

– Последняя машина, которую купил, – Porsche 911 Turbo S, – сказал Смолов. – 15 миллионов рублей? Я столько не зарабатываю (смеется). Она стоила 12 миллионов рублей. У меня сейчас две машины.

Моя зарплата около двух миллионов евро в год? Это неправда, но у меня в контракте есть пункт о неразглашении. Я не скажу.