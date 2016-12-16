Федор Смолов: "Благодарен Капелло за вызов в сборную России"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов поблагодарил всех тренеров, с которыми ему довелось работать в течение своей карьеры. Также он отметил, что у него со всеми наставниками складывались хорошие отношения.

– Как правило, люди мне помогали только советом, – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Если люди не из футбола, то они мало на что могут повлиять в моей жизни. Ну а в футболе я благодарен всем тренерам, с которыми работал, за доверие и благосклонность. Спасибо Фабио Капелло за вызов в сборную, Петреску меня в московском "Динамо" поддерживал, при Кобелеве я заиграл… Ну и Олегу Кононову с Игорем Шалимовым в "Краснодаре" я, конечно, признателен за то, что в меня поверили. Вообще, у меня со всеми тренерами складывались хорошие отношения.

– Насколько комфортно и интересно вам было работать с Олегом Кононовым, а сейчас – с Игорем Шалимовым?

– Знаете, на самом деле, комфортно было работать с Олегом Георгиевичем, а сейчас комфортно – с Игорем Михайловичем. Спасибо им за доверие и наши человеческие отношения. Мне приятно работать в таком формате.

– Футбольный специалист, оказавший на вас наибольшее влияние?

– Многое я вынес из командировки в "Фейеноорд", где главным тренером в то время был Марио Беен. Немало почерпнул из разговоров с этим специалистом. А еще воспользовался советами Игоря Корнеева и Фабио Капелло.