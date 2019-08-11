Федор Кудряшов: "Удача пока не на стороне "Сочи"

Защитник "Сочи" Федор Кудряшов считает, что его команда могла успешнее сыграть с ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей.

– В первом тайме имели хорошие моменты, нужно было забивать, – сказал в эфире "Матч Премьер" Кудряшов. – Поначалу играли хорошо. Но удача пока не на нашей стороне. Во втором тайме перестали играть. ЦСКА нас полностью переиграл. Мы же сами сломали себе игру. Было тяжело. Хотя все предпосылки, чтобы правильно сыграть у нас были. И силы были. Но снова не получилось победить. Но очко набрали, отобрали очки у ЦСКА на выезде. Все у нас очень старались, пластались, боролись. Дуэль с Фернандесом была интересной. Всегда интересно бороться с соперником топ-уровня. Думаю, что на четверочку справился со своими обязанностями.