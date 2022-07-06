Федеральный спортивный телеканал не исключил разрыв соглашения с РПЛ из-за Кубка лиги

Федеральный спортивный телеканал «Матч», владелец прав на трансляции матчей Российской премьер-лиги, выступил с заявлением о возможности возрождения Кубка лиги.

Предложение о создании нового турнира в российском футболе связано с освободившимся в расписании еврокубковыми датами после решений УЕФА и ФИФА отстранить команды и сборную России от выступления в соревнованиях под эгидой организаций.

«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира — так называемого «Кубка РПЛ». Создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.



Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, канал считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.



Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России — Кубка России по футболу, который дает возможность клубам первой и второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.



Учитывая вышеизложенное, канал оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской премьер-лигой«, — говорится в заявлении на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении Кубка РПЛ будет принято на следующей неделе совместно с Российским футбольным союзом (РФС). При этом клубы лиги в большинстве выступают за организацию турнира, обсуждая его возможный формат.

В октябре 2021 года «Газпром медиа» (холдинг «Матч») заключил с РПЛ новый ТВ-контракт на 4 года — с 2022-го по 2026-й — за право показывать чемпионат России на сумму от 6,6 миллиарда рублей за сезон.