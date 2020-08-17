Фарфан вернулся в Перу

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вернулся на родину. Он прибыл в аэропорт города Лима, сообщает ESPN.

35-летний перуанец пока будет поддерживать форму индивидуально, консультируясь с тренерским штабом национальной команды. Он пока не решил, в каком клубе продолжит карьеру. Но Фарфан пока намерен продолжить профессиональную карьеру.

1 августа Фарфан стал свободным агентом. В минувшем сезоне перуанец провел за «Локо» три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.