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Фарфан поставил лайк под постом Семина о Кикнадзе

12:46
Instagram Юрия Семина. Кто лайкнул пост Юрия Семина про Кикнадзе.
Instagram Юрия Семина.
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан лайкнул пост бывшего главного тренера команды Юрия Семина о гендиректоре железнодорожников Василии Кикнадзе. В нем специалист призвал функционера уйти из футбола.

Также лайк поставили полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и защитник Ярослав Ракицкий, вратарь «Уфы» Александр Беленов, экс-президент «Локо» Илья Геркус.

Напомним, что со специалистом не стали продлевать истекший 31 мая контракт. После ухода Семин раскритиковал руководство, а фанаты потребовали гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова уйти в отставку.

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