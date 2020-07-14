Фарфан поставил лайк под постом Семина о Кикнадзе

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан лайкнул пост бывшего главного тренера команды Юрия Семина о гендиректоре железнодорожников Василии Кикнадзе. В нем специалист призвал функционера уйти из футбола.

Также лайк поставили полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и защитник Ярослав Ракицкий, вратарь «Уфы» Александр Беленов, экс-президент «Локо» Илья Геркус.

Напомним, что со специалистом не стали продлевать истекший 31 мая контракт. После ухода Семин раскритиковал руководство, а фанаты потребовали гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова уйти в отставку.