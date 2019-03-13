20:58 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Спартака" ждут Карреру на матче с "Зенитом". И вспоминают фильм "СЭ"

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Фанатская группировка "Спартака" Oldschool&Friends пригласила бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на матч 20-го тура чемпионата России против "Зенита". Итальянец позавчера прилетел в Москву и получил предложение посетить игру от руководства красно-белых.

"Ждем Дона Массимо в воскресенье, на матче с вагабонди", - говорится в сообщении болельщиков "Спартака". 

Фанаты вспомнили отрывок из фильма "СЭ", в котором Массимо Каррера назвал на итальянском языке прозвище "Зенита". Vagbondo на русский язык переводится как "бродяга", а питерскую команду в народе называют "бомжи".

"Спартак" и "Зенит" сыграют на "Открытие Арене" 17 марта. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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