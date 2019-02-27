Fan ID планируется ввести в РПЛ с 1 июля

Министерством спорта России был разработан проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу и Олимп – Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля.

– Минспортом России совместно с Минкомсвязью РФ, при участии МВД, ФСБ, Российского футбольного союза, разработан проект концепции применения персонифицированной карты зрителя (ПКЗ) и системы контроля доступа на матчи чемпионата России и Олимп – Кубка России по футболу, а также соответствующий план по этапному внедрению системы обязательно идентификации зрителей при проведении указанных матчей начиная с 1 июля, – цитирует ТАСС главу отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирину Григорьеву.

– В настоящий момент прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования этих мероприятий, в том числе обсуждается возможность использования в качестве ПКЗ различных источников информации, – продолжила Григорьева. – В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ, аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие – раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода стадион.

– Проект подготовлен, согласован, в настоящий момент в него включены два соревнования: чемпионат России и, по предложению Минспорта РФ, финал Олимп – Кубка России, понимая, что он будет проходить на уже оборудованном стадионе – "Лужниках". ФСБ предложила распространить систему на все матчи кубка страны, мы ведем переговоры с клубами, чтобы уточнить этот вопрос, но понимаем, что в турнире могут участвовать любительские команды, которые не имеют никакого оборудования. Даже на матчах РПЛ только на пяти стадионах есть эта система, которые принимали ЧМ, – добавила Григорьева. – В целом эти меры позволят повысить общественную безопасность и общественный порядок во время проведения матчей, привлечь на стадионы тех граждан, которые ранее избегали таких мероприятий ввиду потенциальных рисков. Своевременно можно будет информировать болельщиков о невозможности посещения матчей.

Паспорт болельщика (Fan ID) – нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан – безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.