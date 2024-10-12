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Хлестов — о словах Глушенкова: «После некоторых матчей можно и пять литров пива выпить»

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Дмитрий Хлестов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал слова хавбека «Зенита» Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.

Ранее Глушенков заявил, что выпивает по литру этого напитка после матчей.

«Как я отношусь к пиву после матчей? Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать. Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять (смеется)», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Максим Глушенков. «Пивка после игры — классика. Смысл пить колу, если можно пиво?» Глушенков раздал огня

Глушенков перебрался в «Зенит» минувшим летом из «Локомотива», подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в десяти матчах за сине-бело-голубых, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

В следующем матче петербуржцы, идущие на третьем месте в таблице РПЛ, сыграют в гостях с «Акроном» 18 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хлестов
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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