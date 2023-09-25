«Факел» на своем поле примет «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Факел» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телетрансляции — 18.55 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Воронежцы находятся на 16-й строчке турнирной таблицы, в их активе — 5 очков. Команда Рашида Рахимова — на 15-м месте с 6-ю баллами.

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