«Факел» продлил контракт с тремя тренерами

«Факел» продлил контракт с тренерами Дмитрием Пятибратовым, Александром Чихрадзе и Дмитрием Сорокиным, сообщается пресс-служба клуба.

Пятибратов работает в тренерском штабе «Факела» с 2020 года. Тренер вратарей Чихрадзе пришел в воронежский клуб летом 2021 года. Тренер по физической подготовке Сорокин присоединился к команде осенью 2020 года.

В сезоне-2021/22 Олимп ФНЛ «Факел» занял 2-е место, набрав 74 очка в 38 турах. Воронежский клуб вышел напрямую в Тинькофф РПЛ.