«Зенит» почтил память участников блокадного матча

Руководство клуба, игроки и тренеры «Зенита» — 2 и «Газпром» — Академии возложили цветы у мемориала на Крестовском острове в память участников блокадного матча, информирует пресс-служба клуба.

31 мая 1942 года на Крестовском острове встретились команды Ленинградского металлического завода и «Динамо». Это уникальное событие впоследствии получит название «блокадный матч».

В день 80-летней годовщины первого блокадного матча была также открыта экспозиця на «Газпром Арене». Выставка будет дополняться новыми, открытыми за последние годы историческими материалами о блокадных матчах и уникальными фотографиями.