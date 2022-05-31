Семин призвал Ротенберга остаться в футболе в качестве руководителя

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход из клуба защитника Бориса Ротенберга.

«Приходит время, когда нужно расставаться. Наверное, в какой-то мере это оправданное решение. Тем более, у него серьезный футбольный возраст, особенно после такой травмы. Я помню травму, которую он получил в кубковом матче с «Рубином». В том сезоне мы выиграли Кубок России, и в этом есть его большая заслуга. Хочу сказать, что Борис в период моей работы в клубе сделал многое. Его большая заслуга в том, что «Локомотив» в то время стал чемпионом, дважды выиграл серебряные медали и кубок. У него большая роль в команде в плане психологии. Мне бы хотелось ему пожелать не уходить из футбола, оставаться в футболе в качестве руководителя. Он многое знает в этой профессии, он объективный человек. Думаю, что у него хорошее будущее на новом поприще», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

36-летний футболист выступал за «Локомотив» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды завоевал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21), становился чемпионом страны-2017/18 и один раз выиграл Суперкубок России-2019.

В общей сложности Ротенберг провел за «Локомотив» 17 матчей.