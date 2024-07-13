В «Динамо» пожелали Карраскалю победы в финале Кубка Америки

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пожелал хавбеку бело-голубых и сборной Колумбии Хорхе Карраскалю успеха в финале Кубка Америки-2024.

«Я желаю ему победы, чтобы он вернулся в хорошем настроении в расположение «Динамо». Также хочу пожелать ему, чтобы он приносил как можно больше наград нашему клубу», — цитирует ТАСС Гафина.

Финал Кубка Америки-2024 между сборными Аргентины и Колумбии пройдет в ночь на 15 июля. Начало игры — в 3.00 мск.