«Факел» направит выручку от продажи билетов на матч с «Оренбургом» в помощь пострадавшим в теракте

Пресс-служба «Факела» объявила, что вся выручка от продажи билетов на ближайший домашний матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» будет направлена в Российский Красный Крест.

Воронежский клуб окажет помощь семьям погибших и пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле».

Матч «Факел» — «Оренбург» пройдет 31 марта и начнется в 14.00 мск.