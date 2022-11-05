«Факел» — «Краснодар»: Квеквескири отыграл один мяч
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».
Хавбек отличился на 72-й минуте. Игрок поразил ворота точным ударом в «девятку». Счет в матче — 3:2 в пользу «быков».
Этот гол стал вторым для Квеквескири в текущем сезоне РПЛ.
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|5.11
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