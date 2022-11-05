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«Факел» — «Краснодар»: Квеквескири отыграл один мяч

Мария Гусева
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Хавбек отличился на 72-й минуте. Игрок поразил ворота точным ударом в «девятку». Счет в матче — 3:2 в пользу «быков».

Этот гол стал вторым для Квеквескири в текущем сезоне РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:3
Краснодар

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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2
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3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
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6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
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8
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16
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