«Динамо» продлило контракт с хавбеком Сулаквелидзе
Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» продлило контракт с полузащитником Георгием Сулаквелидзе. Об проинформировала пресс-служба клуба.
Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на 1 год.
В этом сезоне у него один матч за основу — в FONBET Кубке России.
Хавбек выступает за «Динамо» с августа 2019 года. Сначала он играл за молодежную команду, а потом — за «Динамо-2».
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|
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
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|8
|2
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|
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|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|Факел
|17
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|13
|
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|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
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|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
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