«Динамо» продлило контракт с хавбеком Сулаквелидзе

Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» продлило контракт с полузащитником Георгием Сулаквелидзе. Об проинформировала пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на 1 год.

В этом сезоне у него один матч за основу — в FONBET Кубке России.