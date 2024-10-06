«Факел» — «Динамо» Махачкала: Агаларов вывел гостей вперед

Читать «СЭ» в

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче против «Факела» в 11-м туре РПЛ — 1:0.

На 19-й минуте отличился Гамид Агаларов. 24-летний форвард забил свой первый гол в текущем розыгрыше РПЛ.