Ежуров сменил Шаронова во главе молодежки "Рубина"

Тренерский штаб молодежной команды "Рубина" возглавил Владимир Ежуров, информирует официальный сайт клуба. В обязанности Ежурова также войдет работа методистом клубной Академии.

Во главе молодежки 59-летний российский специалист сменил Романа Шаронова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев.

Ежуров тренировал "Ходжент" (Таджикистан), пролетарский "Пахтакор" (стал с командой бронзовым призером Таджикистана в 1993 и 1994 годах), узбекские "Металлург Бекабад" и "Семург Ангрен". В 1994-1999 гг. работал в национальной, молодежной, юношеской и олимпийской сборных Таджикистана.

С 2003 по 2013 год Ежуров на разных должностях трудился в системе казанского клуба. Работал старшим тренером "Рубина-2" (2003-2005), в 2006-2008 – тренер дубля "Рубина", в 2008-2010 – селекционер "Рубина", в 2011 г – тренер "Нефтехимика", затем тренер молодежной команды "Рубина" (2011-2013).

После "Рубина" работал тренером "Енисея" (2014-2015), главным тренером белорусской "Белшины" (январь-апрель 2016). В последнее время работал в тренерском штабе Андрея Тихонова сначала в "Енисее" (сезон-2016/17), затем в "Крыльях Советов" (июнь 2017 – октябрь 2018).