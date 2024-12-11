Макгиди — об Эмери: «Еще 10 лет назад Унаи делал то, что сейчас признано стандартом футбола»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери встал перед ним на колени на тренировке.

— Кажется, это случилось в 2011-м, а может быть, в 2012 году... Тогда мы привыкли тренироваться в обычном режиме: немного владения мячом, немного кроссов и упражнений для оттачивания завершения, какие-то мелкие тактические вещи.

Но с Эмери была сплошная тактика! У него одержимость угловыми, штрафными и другими стандартами. Однажды мы тренировали это около часа. Он все время хотел, чтобы я подавал угловые: кто-то забегал в штрафную, я делал подачу, а потом мяч возвращали мне — и по новой. А я все время ошибался, и Унаи встал на колени и сказал: «Макгиди, пожалуйста, пожалуйста, подай угловой как следует». И я такой: «Черт возьми, приятель, давай!» Все были расстроены, потому что это продолжалось очень долго.

У меня не было проблем с Эмери, но он очень одержим тактикой, прессингом и различными построениями. Для нас это было слишком. Иногда мы просто хотели поиграть в футбол. Я понимаю, что тактика и другие вещи необходимы, но мы могли не провести ни одной двусторонки на неделе. Только тактика, тактика, тактика... — сказал Макгиди «СЭ».

Макгиди также ответил на вопрос о том, мог ли он представить, что Эмери будет настолько успешен после ухода из «Спартака».

— Да, вполне. Послушайте, я бы солгал, если бы сказал, что мог представить его тренером «ПСЖ» или «Арсенала». Но я видел, что он реально очень хороший тренер. Фантастический! Унаи еще десять лет назад делал те вещи, которые сейчас признаны в качестве стандартов в мировом футболе. Особенно это касалось тактики, расстановки, стандартных положений. При Карпине тактике уделялось не так много времени. С Эмери же все отрабатывалось каждый день. Единственное, в чем я, возможно, не был уверен, так это в его умении управлять раздевалкой. Вероятно, ему было трудно находить подход к таким игрокам, как Дзюба или Эменике, — добавил Макгиди.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.