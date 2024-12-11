Макгиди — об Эмери: «Еще 10 лет назад Унаи делал то, что сейчас признано стандартом футбола»
Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери встал перед ним на колени на тренировке.
— Кажется, это случилось в 2011-м, а может быть, в 2012 году... Тогда мы привыкли тренироваться в обычном режиме: немного владения мячом, немного кроссов и упражнений для оттачивания завершения, какие-то мелкие тактические вещи.
Но с Эмери была сплошная тактика! У него одержимость угловыми, штрафными и другими стандартами. Однажды мы тренировали это около часа. Он все время хотел, чтобы я подавал угловые: кто-то забегал в штрафную, я делал подачу, а потом мяч возвращали мне — и по новой. А я все время ошибался, и Унаи встал на колени и сказал: «Макгиди, пожалуйста, пожалуйста, подай угловой как следует». И я такой: «Черт возьми, приятель, давай!» Все были расстроены, потому что это продолжалось очень долго.
У меня не было проблем с Эмери, но он очень одержим тактикой, прессингом и различными построениями. Для нас это было слишком. Иногда мы просто хотели поиграть в футбол. Я понимаю, что тактика и другие вещи необходимы, но мы могли не провести ни одной двусторонки на неделе. Только тактика, тактика, тактика... — сказал Макгиди «СЭ».
Макгиди также ответил на вопрос о том, мог ли он представить, что Эмери будет настолько успешен после ухода из «Спартака».
— Да, вполне. Послушайте, я бы солгал, если бы сказал, что мог представить его тренером «ПСЖ» или «Арсенала». Но я видел, что он реально очень хороший тренер. Фантастический! Унаи еще десять лет назад делал те вещи, которые сейчас признаны в качестве стандартов в мировом футболе. Особенно это касалось тактики, расстановки, стандартных положений. При Карпине тактике уделялось не так много времени. С Эмери же все отрабатывалось каждый день. Единственное, в чем я, возможно, не был уверен, так это в его умении управлять раздевалкой. Вероятно, ему было трудно находить подход к таким игрокам, как Дзюба или Эменике, — добавил Макгиди.
С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3