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Сегодня, 08:45

Макгиди — об Эмери: «Еще 10 лет назад Унаи делал то, что сейчас признано стандартом футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери встал перед ним на колени на тренировке.

— Кажется, это случилось в 2011-м, а может быть, в 2012 году... Тогда мы привыкли тренироваться в обычном режиме: немного владения мячом, немного кроссов и упражнений для оттачивания завершения, какие-то мелкие тактические вещи.

Но с Эмери была сплошная тактика! У него одержимость угловыми, штрафными и другими стандартами. Однажды мы тренировали это около часа. Он все время хотел, чтобы я подавал угловые: кто-то забегал в штрафную, я делал подачу, а потом мяч возвращали мне — и по новой. А я все время ошибался, и Унаи встал на колени и сказал: «Макгиди, пожалуйста, пожалуйста, подай угловой как следует». И я такой: «Черт возьми, приятель, давай!» Все были расстроены, потому что это продолжалось очень долго.

У меня не было проблем с Эмери, но он очень одержим тактикой, прессингом и различными построениями. Для нас это было слишком. Иногда мы просто хотели поиграть в футбол. Я понимаю, что тактика и другие вещи необходимы, но мы могли не провести ни одной двусторонки на неделе. Только тактика, тактика, тактика... — сказал Макгиди «СЭ».

Макгиди также ответил на вопрос о том, мог ли он представить, что Эмери будет настолько успешен после ухода из «Спартака».

— Да, вполне. Послушайте, я бы солгал, если бы сказал, что мог представить его тренером «ПСЖ» или «Арсенала». Но я видел, что он реально очень хороший тренер. Фантастический! Унаи еще десять лет назад делал те вещи, которые сейчас признаны в качестве стандартов в мировом футболе. Особенно это касалось тактики, расстановки, стандартных положений. При Карпине тактике уделялось не так много времени. С Эмери же все отрабатывалось каждый день. Единственное, в чем я, возможно, не был уверен, так это в его умении управлять раздевалкой. Вероятно, ему было трудно находить подход к таким игрокам, как Дзюба или Эменике, — добавил Макгиди.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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