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Сегодня, 08:30

Гладилин: «Руководители «Зенита» должны решить, кто потерял мотивацию, а кто нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, стоит ли «Зениту» расставаться с некоторыми футболистами в зимнее трансферное окно.

«Это руководители пусть решают, это их проблемы. В «Зените» очень много игроков и клуб сам должен решить, кто потерял мотивацию, а кто нет. Так что здесь подсказывать руководителям я не буду, они очень опытные. Так что им подсказывать не надо, они сами разберутся», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Локомотив

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Маркус Вендел

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