Гладилин: «Руководители «Зенита» должны решить, кто потерял мотивацию, а кто нет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, стоит ли «Зениту» расставаться с некоторыми футболистами в зимнее трансферное окно.

«Это руководители пусть решают, это их проблемы. В «Зените» очень много игроков и клуб сам должен решить, кто потерял мотивацию, а кто нет. Так что здесь подсказывать руководителям я не буду, они очень опытные. Так что им подсказывать не надо, они сами разберутся», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».