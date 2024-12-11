Макгиди рассказал, как Эмери послал его: «Главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» Fuck you!
Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери послал его.
— Слышали, что Эмери дважды послал вас после ухода из «Спартака».
— У нас были сборы в Испании. Тогда Эмери как раз вернулся в «Севилью». И вдруг он прислал мне сообщение: «Fuck you!» Я показал это Николасу Парехе: «Смотри, мне написал Эмери». А я на тот момент не разговаривал с ним год. Я ответил так же: «Fuck you!» Потом Унаи снова отправил мне эту же фразу, а я снова ответил тем же... Но подумал: странно, почему Эмери пишет мне это? Возможно, потому что я часто говорил эту фразу на тренировках? Других вариантов у меня нет.
— Все равно странно.
— Согласен, но, возможно, это была шутка. Не знаю точно, потому что с тех пор мы не разговаривали. Так что это было мое последнее общение с ним. Опять же, так как я был довольно эмоциональным на поле, может быть, он запомнил одну фразу, которую я говорил, и просто отправил мне ее. Не знаю. Но когда главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» не «Привет, Эйден, как дела?», а «Fuck you»... Просто посылает меня! Это забавно и удивительно.
— Если удастся, обязательно уточним у Унаи, почему он так поступил.
— Я точно знаю, что в этом не было злого умысла. Когда я играл за «Эвертон», в последний день трансферного окна спортивный директор «Севильи» Мончи связывался с моим агентом по поводу возможной аренды в испанский клуб. Поэтому его сообщение, должно быть, просто шутка. Унаи, наверное, был в хорошем настроении, потому что в противном случае не думаю, что он спрашивал бы моего агента, есть ли шанс на переход в «Севилью». Конечно, странная шутка, ну да ладно.
С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3