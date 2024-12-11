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Сегодня, 09:00

Макгиди рассказал, как Эмери послал его: «Главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» Fuck you!

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери послал его.

— Слышали, что Эмери дважды послал вас после ухода из «Спартака».

— У нас были сборы в Испании. Тогда Эмери как раз вернулся в «Севилью». И вдруг он прислал мне сообщение: «Fuck you!» Я показал это Николасу Парехе: «Смотри, мне написал Эмери». А я на тот момент не разговаривал с ним год. Я ответил так же: «Fuck you!» Потом Унаи снова отправил мне эту же фразу, а я снова ответил тем же... Но подумал: странно, почему Эмери пишет мне это? Возможно, потому что я часто говорил эту фразу на тренировках? Других вариантов у меня нет.

— Все равно странно.

— Согласен, но, возможно, это была шутка. Не знаю точно, потому что с тех пор мы не разговаривали. Так что это было мое последнее общение с ним. Опять же, так как я был довольно эмоциональным на поле, может быть, он запомнил одну фразу, которую я говорил, и просто отправил мне ее. Не знаю. Но когда главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» не «Привет, Эйден, как дела?», а «Fuck you»... Просто посылает меня! Это забавно и удивительно.

— Если удастся, обязательно уточним у Унаи, почему он так поступил.

— Я точно знаю, что в этом не было злого умысла. Когда я играл за «Эвертон», в последний день трансферного окна спортивный директор «Севильи» Мончи связывался с моим агентом по поводу возможной аренды в испанский клуб. Поэтому его сообщение, должно быть, просто шутка. Унаи, наверное, был в хорошем настроении, потому что в противном случае не думаю, что он спрашивал бы моего агента, есть ли шанс на переход в «Севилью». Конечно, странная шутка, ну да ладно.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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