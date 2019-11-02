Евсеев остался доволен результатом матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен игрой команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Результатом доволен, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — И игрой доволен. Мы два дня назад играли с другим лидером — ЦСКА, — поэтому довольны исходом встречи. У «Локомотива» было больше времени на подготовку.

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