Евсеев остался доволен результатом матча с «Локомотивом»
16:08
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен игрой команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).
— Результатом доволен, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — И игрой доволен. Мы два дня назад играли с другим лидером — ЦСКА, — поэтому довольны исходом встречи. У «Локомотива» было больше времени на подготовку.
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