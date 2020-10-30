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Евсеев оценил уровень РПЛ

18:05
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев согласен с мнением президента ЦСКА Евгения Гинера, что нет смысла приглашать в Россию игроков уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси, если такой низкий уровень чемпионата.

«Правильные слова Гинер говорит. У нас был пример. Приехал Халк за большие деньги, поиграл и уехал. Причем он приезжал на пике. Есть же пример Китая. Когда сначала туда звезды заехали, а сейчас все: зарплаты уменьшились, ввели лимит на легионеров. И сколько же там баз построено!», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

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