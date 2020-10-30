Евсеев оценил уровень РПЛ
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев согласен с мнением президента ЦСКА Евгения Гинера, что нет смысла приглашать в Россию игроков уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси, если такой низкий уровень чемпионата.
«Правильные слова Гинер говорит. У нас был пример. Приехал Халк за большие деньги, поиграл и уехал. Причем он приезжал на пике. Есть же пример Китая. Когда сначала туда звезды заехали, а сейчас все: зарплаты уменьшились, ввели лимит на легионеров. И сколько же там баз построено!», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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