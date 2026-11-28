«Зенит» разгромом ответил ЦСКА на стендап Кругового. Данил забил красивый гол, но Глушенков был неудержим

Петербуржцы одержали крупную победу — 4:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Обе команды подошли к матчу на фоне неудачных результатов. Еще недавно ЦСКА восхищал своей игрой в дерби со «Спартаком» (2:0), но с тех пор в чемпионате набрал лишь одно очко. Особенно настораживало состояние армейской обороны, пропустившей шесть мячей за два последних тура.

У «Зенита» тоже прервалась победная серия — петербуржцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и уступили «Рубину» (1:3), позволив московскому «Динамо» закончить первый круг в статусе лидера.

Сергей Семак не мог рассчитывать на Вендела. Бразилец забил победный гол «Крыльям Советов» (1:0) в Кубке, но встречу в Москве пропускал из-за перебора желтых карточек. Компанию Вильмару Барриосу в центре поля составил Артем Карпукас. Дмитрий Игдисамов сделал ставку на тройку центральных защитников — Жоао Виктора, Кирилла Данилова и Матвея Лукина. На острие атаки «Зенита» и ЦСКА сыграли Александр Соболев и Лусиано Гонду соответственно.

Перед стартовым свистком активно обсуждался предматчевый ролик армейцев со стендапом Кругового. Воспитанник сине-бело-голубых пошутил о количестве легионеров в петербургском клубе, судействе и актерских способностях нападающего соперника — это был намек на Соболева. Досталось и Максиму Глушенкову, о котором он высказывался еще во время международной паузы на фоне скандала в сборной. Так что к дуэлям Данила с зенитовцами было приковано особое внимание.

«Зенит» наказал соперника за ошибки

Начали команды довольно осторожно. Красно-синие пытались использовать фланги и скорость Кругового, которому несколько раз забрасывал мяч за спины защитников Иван Обляков. Петербуржцы постепенно прибрали мяч к ногам, а особенную активность проявляли справа, где действовали Луис Энрике и Густаво Мантуан.

До серьезных моментов дело долго не доходило. Глушенков попробовал решить вопрос дальним ударом, но не попал в створ. А практически сразу после этого продемонстрировал свои способности Энрике. Бразилец играючи ворвался в штрафную и прострелил в направлении Соболева. Нападающий в борьбе с Мохамедом Аззи отправил мяч в ворота хозяев.

Пропустив, ЦСКА стал чаще добираться до чужой штрафной. Красиво, но неточно пробил ножницами Кирилл Глебов. Матеус Рейс навесил на Кругового, который не дотянулся до мяча, а затем прострелил на Гонду. У аргентинца была хорошая возможность забить бывшей команде, однако выстрел в ближний угол получился неточным.

А вот насколько здорово «Зенит» умеет использовать пространство, показал Глушенков. На 40-й минуте после передачи Карпукаса он вышел один на один с Бориско и вместо сильного удара изящно перебросил вратаря. Красота!

Спорных судейских решений было немного. Но перед уходом на перерыв все же случился любопытный эпизод: Кисляк навесил с углового, а мяч после рикошета от Мантуана попал в руку Барриосу. Главный арбитр Инал Танашев показал, что нужно продолжать игру.

Что интересно, по основным статистическим показателям между командами к перерыву практически не было разницы. Петербуржцы лишь немного превосходили соперника по владению мячом и ударам. Гости просто грамотно воспользовались их ошибками.

Гости довели дело до разгрома

В перерыве Игдисамов заменил Лукина на Ивана Олейникова. При таком счете рисковать было необходимо, но уже через шесть минут ЦСКА пропустил третий гол. Отдельно в этом эпизоде хочется отметить Соболева, который здорово исполнил роль диспетчера. Александр передачей из глубины отрезал армейских защитников и отправил в забег Энрике. Бразилец на скорости приблизился к воротам и мощно пробил мимо Бориско.

На этом «Зенит» не успокоился. Вскоре после еще одного паса Соболева мог бы забить Педро, а чуть позже Энрике упустил возможность оформить дубль. Слишком много свободного пространства получали петербуржцы при переходе из обороны в атаку.

Игдисамов между тем выпустил еще одного футболиста атакующего плана — Энрике Кармо вместо Рейса. И тогда у ЦСКА наконец появились моменты, в которых пришлось демонстрировать свое мастерство Москвичеву. Вратарь справился с ударом Олейникова с линии штрафной, забрал мяч после попытки Глебова забить головой, а затем совершил эффектный сейв после подачи углового.

И все-таки армейцы забили. Причем для этого даже не потребовалось проникать в штрафную. Кармо сделал передачу в центр на Кругового, а тот великолепным обводящим ударом отправил мяч в верхний угол. Данил забил бывшей команде.

Впрочем, армейцам это не очень помогло. Позднее «Зенит» окончательно снял вопросы о победителе, а Глушенков оформил дубль. И снова филигранно выступил в роли ассистента Соболев, который вывел Максима один на один с Бориско. На этот раз полузащитник не стал перебрасывать вратаря, а направил мяч низом в угол.

При счете 4:1 Семак позволил себе одновременно заменить обоих центральных защитников — вместо Дивеева и Нино вышли Алип и Андраде, а Соболева сменил Фелипе Аугусто. Отправился отдыхать и Глушенков, забивший уже 12 голов в нынешнем чемпионате.

«Зенит» эффектно взял реванш за сентябрьское поражение от ЦСКА и набрал 34 очка. Петербуржцы вернулись на первую строчку — по крайней мере до матча московского «Динамо» с «Крыльями Советов».