«Зенит» разгромом ответил ЦСКА на стендап Кругового. Данил забил красивый гол, но Глушенков был неудержим
Обе команды подошли к матчу на фоне неудачных результатов. Еще недавно ЦСКА восхищал своей игрой в дерби со «Спартаком» (2:0), но с тех пор в чемпионате набрал лишь одно очко. Особенно настораживало состояние армейской обороны, пропустившей шесть мячей за два последних тура.
У «Зенита» тоже прервалась победная серия — петербуржцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и уступили «Рубину» (1:3), позволив московскому «Динамо» закончить первый круг в статусе лидера.
Сергей Семак не мог рассчитывать на Вендела. Бразилец забил победный гол «Крыльям Советов» (1:0) в Кубке, но встречу в Москве пропускал из-за перебора желтых карточек. Компанию Вильмару Барриосу в центре поля составил Артем Карпукас. Дмитрий Игдисамов сделал ставку на тройку центральных защитников — Жоао Виктора, Кирилла Данилова и Матвея Лукина. На острие атаки «Зенита» и ЦСКА сыграли Александр Соболев и Лусиано Гонду соответственно.
Перед стартовым свистком активно обсуждался предматчевый ролик армейцев со стендапом Кругового. Воспитанник сине-бело-голубых пошутил о количестве легионеров в петербургском клубе, судействе и актерских способностях нападающего соперника — это был намек на Соболева. Досталось и Максиму Глушенкову, о котором он высказывался еще во время международной паузы на фоне скандала в сборной. Так что к дуэлям Данила с зенитовцами было приковано особое внимание.
«Зенит» наказал соперника за ошибки
Начали команды довольно осторожно. Красно-синие пытались использовать фланги и скорость Кругового, которому несколько раз забрасывал мяч за спины защитников Иван Обляков. Петербуржцы постепенно прибрали мяч к ногам, а особенную активность проявляли справа, где действовали Луис Энрике и Густаво Мантуан.
До серьезных моментов дело долго не доходило. Глушенков попробовал решить вопрос дальним ударом, но не попал в створ. А практически сразу после этого продемонстрировал свои способности Энрике. Бразилец играючи ворвался в штрафную и прострелил в направлении Соболева. Нападающий в борьбе с Мохамедом Аззи отправил мяч в ворота хозяев.
Пропустив, ЦСКА стал чаще добираться до чужой штрафной. Красиво, но неточно пробил ножницами Кирилл Глебов. Матеус Рейс навесил на Кругового, который не дотянулся до мяча, а затем прострелил на Гонду. У аргентинца была хорошая возможность забить бывшей команде, однако выстрел в ближний угол получился неточным.
А вот насколько здорово «Зенит» умеет использовать пространство, показал Глушенков. На 40-й минуте после передачи Карпукаса он вышел один на один с Бориско и вместо сильного удара изящно перебросил вратаря. Красота!
Спорных судейских решений было немного. Но перед уходом на перерыв все же случился любопытный эпизод: Кисляк навесил с углового, а мяч после рикошета от Мантуана попал в руку Барриосу. Главный арбитр Инал Танашев показал, что нужно продолжать игру.
Что интересно, по основным статистическим показателям между командами к перерыву практически не было разницы. Петербуржцы лишь немного превосходили соперника по владению мячом и ударам. Гости просто грамотно воспользовались их ошибками.
Гости довели дело до разгрома
В перерыве Игдисамов заменил Лукина на Ивана Олейникова. При таком счете рисковать было необходимо, но уже через шесть минут ЦСКА пропустил третий гол. Отдельно в этом эпизоде хочется отметить Соболева, который здорово исполнил роль диспетчера. Александр передачей из глубины отрезал армейских защитников и отправил в забег Энрике. Бразилец на скорости приблизился к воротам и мощно пробил мимо Бориско.
На этом «Зенит» не успокоился. Вскоре после еще одного паса Соболева мог бы забить Педро, а чуть позже Энрике упустил возможность оформить дубль. Слишком много свободного пространства получали петербуржцы при переходе из обороны в атаку.
Игдисамов между тем выпустил еще одного футболиста атакующего плана — Энрике Кармо вместо Рейса. И тогда у ЦСКА наконец появились моменты, в которых пришлось демонстрировать свое мастерство Москвичеву. Вратарь справился с ударом Олейникова с линии штрафной, забрал мяч после попытки Глебова забить головой, а затем совершил эффектный сейв после подачи углового.
И все-таки армейцы забили. Причем для этого даже не потребовалось проникать в штрафную. Кармо сделал передачу в центр на Кругового, а тот великолепным обводящим ударом отправил мяч в верхний угол. Данил забил бывшей команде.
Впрочем, армейцам это не очень помогло. Позднее «Зенит» окончательно снял вопросы о победителе, а Глушенков оформил дубль. И снова филигранно выступил в роли ассистента Соболев, который вывел Максима один на один с Бориско. На этот раз полузащитник не стал перебрасывать вратаря, а направил мяч низом в угол.
При счете 4:1 Семак позволил себе одновременно заменить обоих центральных защитников — вместо Дивеева и Нино вышли Алип и Андраде, а Соболева сменил Фелипе Аугусто. Отправился отдыхать и Глушенков, забивший уже 12 голов в нынешнем чемпионате.
«Зенит» эффектно взял реванш за сентябрьское поражение от ЦСКА и набрал 34 очка. Петербуржцы вернулись на первую строчку — по крайней мере до матча московского «Динамо» с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|36-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-21
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 3
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3