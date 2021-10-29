Евменов о структуре управления «Зенита»: «Сейчас больше полномочий сосредоточилось у Семака»
Бывший спортивный директор и глава селекционного отдела «Зенита» Антон Евменов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли главного тренера «Зенита» Сергея Семака в структуре управления клубом.
«Со стороны не очень понимаю структуру управления в «Зените». Сейчас чуть больше полномочий в хорошем смысле сосредоточилось у Сергея Семака, но не готов это утверждать. Аршавин больше сосредоточен на выстраивании вертикали детско-юношеского футбола. Он постоянно бывает на базе и вхож в круг общения, где принимаются решения. Но не знаю, как они появляются, кем они принимаются и озвучиваются», — сказал Евменов в эфире YouTube-канала «Вышли!».
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года. За это время он три раза подряд стал чемпионом России по футболу, а также второй раз в истории клуба сделал «Золотой дубль» — победа в Кубке и чемпионате России в сезоне-2019/20.
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