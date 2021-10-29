Евменов опровергнул обвинения в агентсткой деятельности
Спортивный директор «Енисея» Антон Евнеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на подозрения в агентской деятельности, сообщалось в Telegram-канале «Честность не порок».
«У каждого футболиста, который пришел в «Енисей», есть свой агент. Я не являюсь футбольным агентом и работаю только на футбольный клуб. Можно взять список футболистов, и я поименно смогу сказать, кто у них агент. Информация о том, что я — агент, это полный бред», — сказал Евменов в эфире YouTube-канала «Вышли!».
Ранее в Telegram-канале «Честность не порок» обвиняли Антона Евнеева в продвижении интересов определенных футболистов на посту спортивного директора «Енисея».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю