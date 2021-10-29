Евменов опровергнул обвинения в агентсткой деятельности

Спортивный директор «Енисея» Антон Евнеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на подозрения в агентской деятельности, сообщалось в Telegram-канале «Честность не порок».

«У каждого футболиста, который пришел в «Енисей», есть свой агент. Я не являюсь футбольным агентом и работаю только на футбольный клуб. Можно взять список футболистов, и я поименно смогу сказать, кто у них агент. Информация о том, что я — агент, это полный бред», — сказал Евменов в эфире YouTube-канала «Вышли!».

Ранее в Telegram-канале «Честность не порок» обвиняли Антона Евнеева в продвижении интересов определенных футболистов на посту спортивного директора «Енисея».