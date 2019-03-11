Евгений Селезнев: "Не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Его выставили из "Шахтера"

Форвард "Малаги" Евгений Селезнев - о переходе защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит". Нападающий ранее выступал за "Шахтер", "Днепр" и "Кубань".

- Трансфер Ракицкого? Что бы ни говорил этот "великий тренер" (Паулу Фонсека – прим. "СЭ"), это было его решение. Если он так относится к таким футболистам, то грош ему цена. Ракицкий начал хуже играть в защите? Не согласен. Этот человек за президента, за этот клуб он бы пожизненно играл, если бы один человек к нему относился с уважением. Он – лучший защитник Украины, - цитирует футболиста Tribuna.com. - Луческу выстраивал одно… Он – великий тренер. Создал такой бриллиант. А за три года развалить команду… Вылетаем от "Айнтрахта", седьмое место чемпионата Германии. Я не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Не в политическом плане. Человека просто убрали из "Шахтера". Куда ему идти, на улицу? Если нет вариантов? Или заканчивать с футболом? Сделали все для того, что он ушел. Он был последним из того состава "Шахтера", в который попасть нереально было.

29-летний Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел пять матчей за "Зенит".

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