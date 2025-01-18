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Сегодня, 15:44

Морозов — о фотографии Воробьева с убитыми зайцами: «У меня никакую негативную реакцию это не вызвало»

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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фотографии одноклубника Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я лично никогда не охотился. Насколько я знаю, у человека есть разрешение, поэтому имеет право, в чем проблема? У меня никакую негативную реакцию это не вызвало», — сказал Морозов «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев отметился 5 голами и 4 результативными передачами за 24 матча во всех турнирах.

Дарик Агаларов

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Воробьев выложил фото с&nbsp;убитыми зайцами. 11 убитых зайцев и поднятый вверх палец — фото Воробьева из «Локо» с охоты взбудоражило соцсети
Дмитрий Воробьев (футбол)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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