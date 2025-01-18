Морозов — о фотографии Воробьева с убитыми зайцами: «У меня никакую негативную реакцию это не вызвало»
Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фотографии одноклубника Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.
«Я лично никогда не охотился. Насколько я знаю, у человека есть разрешение, поэтому имеет право, в чем проблема? У меня никакую негативную реакцию это не вызвало», — сказал Морозов «СЭ».
В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев отметился 5 голами и 4 результативными передачами за 24 матча во всех турнирах.
Дарик Агаларов
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|
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|2
|8
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|2
|7
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
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