Морозов — о фотографии Воробьева с убитыми зайцами: «У меня никакую негативную реакцию это не вызвало»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фотографии одноклубника Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я лично никогда не охотился. Насколько я знаю, у человека есть разрешение, поэтому имеет право, в чем проблема? У меня никакую негативную реакцию это не вызвало», — сказал Морозов «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев отметился 5 голами и 4 результативными передачами за 24 матча во всех турнирах.

Дарик Агаларов