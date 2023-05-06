Евгений Марков: «До назначения Евсеева никаких разговоров о смене тренера в «Факеле» не было»

Нападающий «Факела» Евгений Марков после матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) рассказал, как происходила смена главного тренера.

— Какое настроение в команде? Прекрасное — два матча выиграли, — приводит «РБ Спорт» слова Маркова. — Какое может быть настроение?

— Это было ожидаемо? Вас как-то предупреждали об этом? Как это происходило? Евсеев приехал на базу и вам его представили?

— Да, так и выглядело. До этого никаких разговоров не было. Мы игроки, мы выполняем свою работу — тренируемся, играем. Остальное нас не касается.

Игра против «Ростова» стала первой для «Факела» под руководством Вадима Евсеева.