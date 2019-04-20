19:47 | Футбол — РПЛ

Евгений Марков: "Цой - великий человек. Акция болельщиков? Без комментариев"

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Нападающий "Динамо" Евгений Марков после матча против "Крыльев Советов" (1:0) объяснил, почему качество игры бело-голубых было таким низким. Также он прокомментировал акцию фанатов команды, оставивших надпись на стене Цоя на Арбате.

- Была сложная игра, много борьбы в центре поля, - сказал Марков. - Никто не отдавал инициативу. В предыдущих матчах мы хорошо играли, но никак не могли победить.

- Качество игры оставляло желать лучшего. Нейтральному болельщику вряд ли хотелось смотреть этот матч. Давлел результат? Почему игра была такой незрелищной?

- Если посмотреть в турнирную таблицу, то станет понятно, что игра была за шесть, а то и за девять очков. Потому и было такое качество игры.

- Вы бы сами стали смотреть такой матч по телевизору, будучи нейтральным болельщиком?

- Если бы кто-то из родственников играл, наверное, включил бы (смеется). 

- Болельщики "Динамо" закрасили стену Цоя. Как относитесь к этой акции?

- Без комментариев.

- А к Цою как относитесь?

- Прекрасно. Великий человек. (Ярослав Сусов)

Динамо - Крылья Советов

 

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