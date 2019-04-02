Евгений Кафельников: "Вряд ли Глушаков организует встречу с фанатами"

Один из самых известных поклонников "Спартака", бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков​ не организует встречу с болельщиками.

– Жест Глушакова? Не хочу я на эту тему разговаривать, мне она не интересна, - сказал Кафельников. - Он говорит, что открыт для встречи? Посмотрим. Когда организует, тогда и будем разговаривать.

– То есть, если Глушаков, как и обещал, организует встречу, вы на нее не пойдете?

– (смеется) Я пока не знаю. Думаю, вряд ли он ее организует.

Кому звонил Глушаков и о чем он будет говорить с фанатами?