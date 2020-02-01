Евгений Гинер: «Я не собираюсь прогонять Гончаренко»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Инсайдеры» рассказала, что болельщикам нужно набраться терпения. По его словам, у тренера есть карт-бланш есть.

— Игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения, — отметил Гинер. -Невозможно, чтобы команда сразу заиграла. Даже «Манчестер Сити» какое-то время кувыркался.

У Гончаренко карт-бланш есть. Нельзя так: проиграл несколько игр — давай нового тренера. Нужно задать вопрос себе. Может, я что-то не обеспечил.

Я не собираюсь прогонять Гончаренко. У него долгосрочный контракт.