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Евгений Гинер: «Я не собираюсь прогонять Гончаренко»

16:57

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Инсайдеры» рассказала, что болельщикам нужно набраться терпения. По его словам, у тренера есть карт-бланш есть.

— Игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения, — отметил Гинер. -Невозможно, чтобы команда сразу заиграла. Даже «Манчестер Сити» какое-то время кувыркался.

У Гончаренко карт-бланш есть. Нельзя так: проиграл несколько игр — давай нового тренера. Нужно задать вопрос себе. Может, я что-то не обеспечил.

Я не собираюсь прогонять Гончаренко. У него долгосрочный контракт.

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