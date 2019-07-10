Евгений Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом, сообщает РБК со ссылкой на документ компании, размещенный в британском корпоративном реестре.

Сегодня появилась информация, что 37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром Bluecastle. Сын Евгения Гинера числился как "лицо, обладающее существенным контролем" над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75 процентами акций и голосующих прав в Bluecastle.

Согласно опубликованной 10 июля отчетности, теперь не менее 75 процентов акций компании принадлежит именно Евгению Гинеру.

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