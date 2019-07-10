ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын бизнесмена и президента ЦСКА Евгения Гинера Вадим больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА, информирует РБК со ссылкой на документ Bluecastle, размещенном в британском корпоративном реестре.

37-летний Евгений Гинер числился как "лицо, обладающее существенным контролем" над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более 75 процентами акций и голосующих прав в Bluecastle.

Прекращение статуса "лица с существенным контролем" означает, что Гинер-младший теперь владеет менее 25 процентами акций компании.

В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) армейского клуба и кому перешла доля Вадима Гинера.