В ВЭБе рассказали о заложенных акциях ЦСКА

Акции ЦСКА находятся в залоге у ВЭБ.РФ, информирует РБК со ссылкой на корпорацию. В ВЭБе подчеркнули, что структура сделки не менялась, корпорация и заемщик успешно взаимодействуют в рамках действующих договорных отношений, но не стали уточнять процент заложенных клубом акций.

В 2014 году компания Bluecastle Enterprises сообщила, что минимум 76,4 процента ЦСКА находится в залоге у ВЭБа, который выдал кредит на строительство стадиона команды.

Сегодня РБК обнаружил в реестре британской компании Bluecastle Enterprises, что сын президента ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал контролировать материнскую компанию клуба Bluecastle. 37-летний Вадим Гинер был конечным бенефициаром ЦСКА с 2016 года.