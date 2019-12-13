Евгений Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Игорь Шувалов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о переходе 75 процентов акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

— Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо, — заявил Гинер. — Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом.

По данным «СЭ», переход акций к ВЭБ никак не скажется на перспективах работы в клубе Евгения Гинера. Многолетний президент ЦСКА будет по-прежнему принимать все ключевые решения по спортивным вопросам. Приход госкорпорации лишь облегчит армейцам тяжесть несения бремени по финансированию инфраструктуры клуба. (Константин Алексеев)

Гинер положительно оценил переход 75 % акций ЦСКА под контроль ВЭБа