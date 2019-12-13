РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Гинер положительно оценил переход 75 % акций ЦСКА под контроль ВЭБа

17:05
Евгений Гинер. Фото Денис Тырин.
Евгений Гинер. Фото Денис Тырин.
Теги:

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что рад партнерству с ВЭБом, сообщает РБК.

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет организации работает над привлечением инвесторов для московского клуба. Было принято решение о конвертации долга ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75 процентов акций клуба.

«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», — приводит слова Гинера РБК.

В текущем сезоне ЦСКА с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы H с 5 баллами.

Игорь Шувалов: «ВЭБ работает над привлечением инвесторов для ЦСКА»

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5df398109a79475c0cf31199

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир