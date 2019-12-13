Гинер положительно оценил переход 75 % акций ЦСКА под контроль ВЭБа

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что рад партнерству с ВЭБом, сообщает РБК.

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет организации работает над привлечением инвесторов для московского клуба. Было принято решение о конвертации долга ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75 процентов акций клуба.

«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», — приводит слова Гинера РБК.

В текущем сезоне ЦСКА с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы H с 5 баллами.

Игорь Шувалов: «ВЭБ работает над привлечением инвесторов для ЦСКА»