РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Евгений Гинер прокомментировал уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА

16:09
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА.
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе, — цитирует Гинера bobsoccer.ru. — У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений (в тренерском штабе — Прим. «СЭ») не планируется».

51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников стал старшим тренером армейцев в 2014 году.

Овчинников уже прокомментировал свой уход. «Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них», — написал он в Instagram.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/max/blog/?item=571275

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир