Евгений Гинер прокомментировал уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе, — цитирует Гинера bobsoccer.ru. — У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений (в тренерском штабе — Прим. «СЭ») не планируется».

51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников стал старшим тренером армейцев в 2014 году.

Овчинников уже прокомментировал свой уход. «Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них», — написал он в Instagram.