Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о переменах в клубе за последнее время и будущей трансферной политике армейцев.

— Серьезные изменения за последний год. Те ребята, которые отыграли по 15-17 лет, — отметил Гинер в программе «Инсайдеры». — Возраст наступает такой, когда пора заканчивать. Полностью обменяли состав: теперь команда одна из самых молодых в Европе.

ВЭБ входит в капитал и, думаю, будет только лучше для клуба. Это временная мера для клуба. Это нормально.

Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы изучаем топ-клубы Европы. Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает. Сейчас, думаю, будет легче прийти к тому, о чем он сказал. То есть, выйти на новый уровень.

Сможем ли заплатить больше за трансферы, чем другие клубы? Это глупость. Мы никогда не покупали бездумно, чтобы просто потратить деньги. Самое дорогое приобретение за всю историю — это Влашич. Сегодня цены на рынке гораздо выше, чем были 10-12 лет назад. Привезти ведь надо талантливых футболистов, которые усилят клуб, будут приносить титулы. А переплюнуть всех и сказать: «Мы русские платим больше», — это бред.

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