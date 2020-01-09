Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в своем Instagram пост с фотографиями из зоны пожаров в Австралии.

«Мой пост ничего не изменит и ни на что не повлияет. Но люди, берегите природу и братьев наших меньших, и в целом друг друга! Всем мира и добра. И все зло, которое творится в мире, все идет от человека. Как и люди страдают, так и звери, и в целом планета», — написал в Instagram Чернов.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Австралии с осени 2019 года погибло около миллиарда животных.