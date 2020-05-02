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Это'О забивает за «Анжи» в матче с «Кубанью». Ничего необычного, просто красивое видео

16:17
Самюэль Это&#039;О. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Самюэль Это&#039;О. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Сегодня исполнилось 8 лет красивому голу экс-капитана «Анжи» Самюэля Это'О в матче чемпионата России против «Кубани». Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и «Интера» отличился красивым ударом с дальней дистанции.

Гол Это'О сделал счет 2:0 в пользу «Анжи», однако краснодарцы смогли отыграться и завершили встречу вничью — 2:2.

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