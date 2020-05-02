Это'О забивает за «Анжи» в матче с «Кубанью». Ничего необычного, просто красивое видео
16:17
Сегодня исполнилось 8 лет красивому голу экс-капитана «Анжи» Самюэля Это'О в матче чемпионата России против «Кубани». Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и «Интера» отличился красивым ударом с дальней дистанции.
Гол Это'О сделал счет 2:0 в пользу «Анжи», однако краснодарцы смогли отыграться и завершили встречу вничью — 2:2.
#ВЭтотДень 8 лет назад Самюэль Это'О забил красивый гол в ворота «Кубани» ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 2, 2020
Помните ли вы, как закончился тот матч? ?#РПЛТопчик #ИсторияРПЛ #Анжи #ЭтоО #РПЛ pic.twitter.com/7CMg08H2Gf