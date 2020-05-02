Это'О забивает за «Анжи» в матче с «Кубанью». Ничего необычного, просто красивое видео

Сегодня исполнилось 8 лет красивому голу экс-капитана «Анжи» Самюэля Это'О в матче чемпионата России против «Кубани». Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и «Интера» отличился красивым ударом с дальней дистанции.

Гол Это'О сделал счет 2:0 в пользу «Анжи», однако краснодарцы смогли отыграться и завершили встречу вничью — 2:2.