Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном уходе полузащитника Николы Влашича в «Зенит».

— Это опять слухи, — приводит слова Бабаева Sport24. — Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100 процентов выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы.

Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу.