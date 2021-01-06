Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, почему не ходит на матчи красно-белых.

— Когда ходили на футбол в последний раз?

— Звали на игру «Ростова» со «Спартаком». А уж на ЦСКА — «Ростов» просто в принудительном порядке: «Поехали!» А все почему?

— Почему, Андрей Владимирович?

— Потому что до этого три раза пришел на «Ростов» — три победы. Ну, поехал. Но против безобразного пенальти Еременко даже мой фарт не в силах помочь.

— На «Спартак» не ходите?

— Нет. А зачем? Я «Спартака» насмотрелся в свое время. А тут еще и бабуины. На них тоже насмотрелся.

— Какие бабуины?

— Есть нормальные болельщики — а есть форменные бабуины. Наверное, мамка в детстве чем-то по голове била. Мне пересечения с этими придурками совершенно не нужны.

— Еще, помню, «Спартак» вам выставлял приличные деньги за пропуск.

— Да плевать на деньги. Деньги-то у меня есть. Желания нет. Хотел бы — заплатил бы сколько просят. Кто-то говорит, что я ненавижу «Спартак»...

— Не так?

— Вообще никаких отрицательных эмоций! Просто считаю — если за 17 лет люди один раз взяли золото, это позорно. При таких-то возможностях. Потому что при мне «Спартак» два раза брал золотые медали и один раз кубок. А возможности были намного слабее.

— Статистика у вас сумасшедшая. Что и говорить.

— Да! Поэтому я общаюсь с людьми в ложах — они нормально ко мне относится. Все понимают. Но потом можно выйти и натолкнуться на черта. Который будет кричать гадости.

— Так и пусть кричит.

— Если раньше, будучи руководителем «Спартака», я не мог ему в дыню дать, то сейчас ограничителя нет. Подойду и дам. Скорее всего, из-за какого-то дурака не сдержусь. Потом в судах объясняться? Зачем мне это?

— Когда в последний раз заложили кому-то в дыню?

— Ой, пропустим этот вопрос...

— Судя по всему — недавно.

— Да, я человек вспыльчивый. Но сейчас держу себя в руках. Прежде ситуация на дороге — мог выскочить из машины. Сейчас сижу. Пусть хоть война за стеклом. Месяц назад возле Lotte Plaza анекдот случился.

— Что такое?

— В анекдоте «Запорожец» въезжает в 600-й «Мерседес», а в мой «Майбах» воткнулась красная «пятерка». Вся в ржавчине.

— Представляю картину.

— Я выхожу, народ ржет, все достали телефоны, снимают! Это невозможно!

— Ну и что делать?

— Я посмотрел, рассмеялся — и вызвал другую машину. Прежде-то мог бы и «подкинуть» этому водителю.

— Сейчас просто по миру пустили? Царапина на вашем «Майбахе» стоит как его квартира.

— Да нет. Есть же страховые. Я же вижу — нормальный рабочий парень. В комбинезоне. Может, заснул после смены. Своим ребятам сказал: «Слушайте, не надо ничего. Что страховая напишет, то и напишет». Вообще ничего от него не берите! Царапину-то я заделаю — а человек что, без квартиры останется? Я же вижу, где человек, а где мразь. У меня это как-то сразу.

(Юрий Голышак)

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